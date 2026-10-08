Mario Sechi ospite a “Le parole che contano” di Susanna Lemma su Rai Isoradio

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo appuntamento su Rai Isoradio con “Le parole che contano”, il nuovo settimanale in onda ogni venerdì alle 19.05, ideato e condotto dalla giornalista del Tg1 Susanna Lemma.

Ospite della puntata di questo venerdì il direttore Mario Sechi, giornalista, saggista e opinionista italiano, specializzato in politica ed economia. Nel corso della sua carriera ha diretto importanti testate come Il Tempo, l’agenzia di stampa AGI e Libero oltre a ricoprire il ruolo di capo dell’Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente è direttore dell’agenzia Dire. Vive sotto scorta a causa di gravi minacce di morte ricevute dall’area anarco-insurrezionalista.

La parola al centro della puntata sarà “radici”: la consapevolezza del passato per affrontare le sfide future. Una domanda tra tutte: l’Occidente è in crisi? Al centro della puntata scenari geopolitici, retroscena e aneddoti sulle relazioni atlantiche e non solo.

Occidente o niente, edito Piemme. Ultimo libro di Mario Sechi. Il saggio difende l’identità occidentale. Questa identità si fonda su valori condivisi tra Roma, Atene, Gerusalemme e Washington.

L’autore analizza la crisi dell’alleanza tra Stati Uniti ed Europa. Parla anche del rapporto con leader politici e dei cambiamenti globali. Vengono affrontate le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, oltre al ruolo di figure chiave come Donald Trump e Giorgia Meloni.

– Foto Ipa Agency –

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