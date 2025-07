Mario Pirovano porta in scena “Lu Santo Jullare Francesco” ad Anagni

ANAGNI (FROSINONE) (ITALPRESS) – Domenica 13 luglio, alle ore 21:30, nella suggestiva cornice di Piazza Cavour ad Anagni (FR), Mario Pirovano porterà in scena Lu Santo Jullare Francesco, celebre opera di Dario Fo e Franca Rame, in un’intensa interpretazione che mescola storia, teatro popolare e spiritualità. Un evento di grande valore culturale e simbolico, che si svolge in una città legata profondamente alla storia del Papato e del Medioevo cristiano.

Anagni, città dei Papi e teatro di momenti cruciali della Chiesa medievale, accoglie la figura di San Francesco d’Assisi, “giullare di Dio”, in uno spettacolo che ne restituisce tutta la forza spirituale e rivoluzionaria. “È emozionante proporre questo spettacolo proprio ad Anagni – spiega Mario Pirovano – dove la storia ecclesiastica si intreccia con quella di Francesco. Qui, nel 1200, si svolsero concili e decisioni papali che incrociarono anche il cammino dei francescani. Portare in piazza la sua voce significa riportare alla luce il suo messaggio più autentico, quello della pace e della giustizia, in tempi in cui ne abbiamo profondamente bisogno”.

Basato su leggende popolari, testi medievali e ricerche originali, Lu Santo Jullare Francesco racconta la vita del Santo attraverso quattro episodi emblematici: l’incontro con il Lupo di Gubbio, il celebre discorso sulla pace e la guerra tenuto a Bologna, l’udienza col Papa e infine la sua morte, avvolta da dolore e dignità.

