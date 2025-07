Marini “Dalle sconfitte si può imparare molto”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) - "E' stata una sconfitta né brutta né inattesa. Può succedere, nessuno se le aspetta o desidera, però fanno parte del gioco, esistono e si devono saper accettare. E possono essere positive: dalle sconfitte si può imparare molto e capire cosa va e cosa non va. Vincere è sempre piacevole ma la sconfitta fa parte dello sport". Così Tommaso Marini dopo l'eliminazione al secondo turno nella prova individuale di fioretto maschile agli Europei di scherma di Tbilisi. "Non ho sentito affatto il peso della responsabilità - ha aggiunto l'azzurro, in gara per difendere il titolo iridato conquistato nel 2023 a Milano - Anzi, ero abbastanza tranquillo, forse troppo". mc/mca1