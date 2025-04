ROMA (ITALPRESS) – “La Marina Militare gioca un ruolo chiave nel Mediterraneo Allargato, fino all’Indo-Pacifico, una Regione sempre più strategica per gli equilibri e la stabilità mondiale”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, A.S. Enrico Credendino, a bordo della nave d’assalto anfibio multiruolo Trieste insieme ad autorità politiche e militari nazionali, per assistere ad alcune fasi della Mare Aperto 25, la più grande esercitazione addestrativa annuale della Difesa in ambito marittimo, organizzata e condotta dalla Marina Militare.

“La deterrenza si costruisce con addestramento, innovazione e investimenti.” sottolinea Perego “Tutto questo considerando, tra gli altri, anche domini e dimensioni sempre più al centro di interessi e contese come lo spazio, la cyber, e la dimensione underwater dove sono collocate infrastrutture strategiche subacquee – come gasdotti, oleodotti e dorsali per il trasporto di dati digitali – strettamente legate al nostro benessere e alla vita di ogni giorno”.

“A fronte dei mutati equilibri internazionali e dell’evoluzione dello scenario geopolitico, con l’emergere di nuove minacce anche per la quotidianità” sottolinea il Sottosegretario “è fondamentale che le Forze Armate continuino a rafforzare la loro capacità di operare nel c.d. multidominio, a garanzia della difesa e sicurezza dell’intera collettività”. “La Mare Aperto è un chiaro segnale di prontezza ed efficacia della nostra Difesa” conclude Perego “Inoltre, la presenza di componenti internazionali come lo Standing NATO Maritime Group 2 e la Forza Marittima Europea (EUROMARFOR), quest’ultima a guida italiana fino a settembre, accresce ulteriormente il prestigio di questa Esercitazione, a contributo della cooperazione tra alleati e del ruolo strategico ricoperto dall’Italia nel dominio marittimo, la cui stabilità è fondamentale per l’intera economia europea e per il benessere della nostra nazione.”

La Mare Aperto 25 coinvolge oltre 6.000 uomini e donne provenienti da otto Paesi alleati e oltre 120 mezzi tra unità navali, sommergibili, aerei, elicotteri e veicoli non pilotati di tipo subacqueo, aereo e di superficie. L’Esercitazione, oltre ad integrare elementi di tutte le Forze Armate e Corpi armati dello Stato, si avvale del concorso di personale civile di centri di ricerca come CASD, CESI e CESMAR. Rilevante anche il coinvolgimento accademico con circa 100 tra studenti, docenti e tutor di diversi atenei, imbarcati sulle unità della Marina Militare per approfondire il ruolo strategico della Difesa nella sicurezza nazionale e nella stabilità trans-regionale.

