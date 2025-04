Marina Militare, a Riva Trigoso taglio lamiera della prima Fremm Evo

ROMA (ITALPRESS) – Fincantieri ha avviato la costruzione della prima delle due nuove Fregate Multimissione e Multiruolo (FREMM) versione Evolution. Nello stabilimento di Riva Trigoso, vicino Genova, ha avuto luogo la cerimonia del taglio della lamiera della prima delle unità destinate alla Marina Militare italiana. Le due Fregate saranno consegnate rispettivamente nel 2029 e nel 2030.

Il contratto per la costruzione delle due unità (che avverrà oltre che a Riva Trigoso anche nel cantiere di Muggiano), firmato a fine luglio del 2024, ammonta a circa 1,5 miliardi di euro e coinvolge Orizzonte Sistemi Navali (OSN) – una JV tra Fincantieri (51%) e Leonardo (49%) – e OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement). Con queste unità la Marina Militare avrà nella sua Squadra Navale 12 navi “tipo FREMM” (classe BERGAMINI: 4 GP, 4 ASW, 2 ASW Enhanced e 2 EVO).

Rispetto alle Fregate già in servizio, le nuove FREMM EVO saranno dotate del missile MdCN di MBDA (Missile de Croisière Naval, anche noto come SCALP NAVAL) e disporranno di 16 celle SYLVER A50 (2 complessi da 8 celle) e di altrettante A70 (anche in questo caso 2 complessi da 8 celle), per un totale di 32 VLS. Inoltre, le unità saranno dotate del sistema C-UAV ADRIAN (per il contrasto dei droni mini/micro e fino a droni nella categoria dei subtattici, entro i 100 kg) e delKRONOS Dual Band Radar (DBR) di Leonardo in banda C/X (KRONOS QUAD in banda C e KRONOS STARFIRE in banda X).

Inoltre, le nuove navi saranno dotate di 2 torrette LIONFISH 30, sviluppate da Leonardo proprio per il contrasto (hardkill) agli UAV. Il sistema di combattimento, invece, sarà aggiornato con il Combat Management System SADOC 4 (o ATHENA Mk-2, secondo la definizione di Leonardo). Alla cerimonia del taglio della lamiera erano presenti, tra gli altri, l’ammiraglio Ispettore Capo Giuseppe Abbamonte, direttore della Direzione degli Armamenti Navali – NAVARM, Ing. Giovanni Sorrentino, amministratore Delegato di Orizzonte Sistemi Navali, e Ing. Fulvio Palermo, responsabile project management della Divisione Navi Militari di Fincantieri.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)