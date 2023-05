Marevivo e Marina Militare contro la crisi climatica, parte “Only One”

Sei anni e poco più. E' scattato il conto alla rovescia verso il punto di non ritorno, il tempo che rimane per contenere l'aumento della temperatura media globale del pianeta entro 1,5 gradi. Marevivo, Marina Militare e Fondazione Dohrn hanno presentato a Roma "Only One. One Planet, One Ocean, One Health", la campagna internazionale sulla transizione ecologica a bordo della nave scuola Palinuro.



