Italia-Stati Uniti, Crolla “L’interscambio supera i 110 miliardi di dollari”

MILANO (ITALPRESS) - "L'export negli Stati Uniti è aumentato nonostante dazi e politiche di reshoring: abbiamo un interscambio commerciale che supera i 110 miliardi di dollari, investimenti diretti italiani negli Stati Uniti molto importanti". Lo ha detto il consigliere delegato di AmCham Italy Simone Crolla a margine dell'assemblea di ordinaria dell'associazione, a Milano. xh7/sat/azn