Messina, Basile “Con nuova giunta consolidare i risultati e guardare al futuro”

MESSINA (ITALPRESS) - “Dobbiamo consolidare quanto fatto in questi anni, per questo ci sono tante conferme, ma serve anche uno slancio ulteriore per continuare a lavorare per la città”. Lo ha detto il sindaco di Messina Federico Basile che ha presentato a Palazzo Zanca la nuova giunta del suo secondo mandato amministrativo dopo le elezioni del 24 e 25 maggio. pc/azn