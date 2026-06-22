Incendio in una piattaforma ecologica alle porte di Milano, nessun ferito

MILANO (ITALPRESS) - Proseguono le operazioni di bonifica dei Vigili del fuoco dopo l'incendio divampato poco dopo le 11 all'interno della piattaforma ecologica di via Riccardo Lombardi 13, al confine con il comune di Settimo Milanese. Le fiamme hanno rapidamente interessato il materiale ingombrante presente nell'area della ricicleria, generando una densa colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Milano, compreso il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), incaricato di effettuare i controlli tecnici e ambientali previsti in questi casi. Secondo le prime informazioni, non si registrano persone coinvolte o ferite. A causa della consistente nube di fumo è stata inoltre attivata ARPA Lombardia, che effettuerà le verifiche sulla qualità dell'aria e sull'eventuale impatto ambientale dell'incendio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. tvi/mca2 (Fonte video: Vigili del Fuoco)