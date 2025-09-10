ROMA (ITALPRESS) – Il Viceministro delle Finanze ceco Marek Mora entrerà a far parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) in qualità di Vicepresidente. Succederà al cipriota Kyriacos Kakouris a partire dal 20 ottobre, diventando membro del Comitato direttivo della Banca. Il Consiglio dei governatori della BEI, composto dai ministri delle Finanze dei 27 paesi dell’Unione europea, ha proceduto alla nomina sulla base della candidatura presentata dal governo ceco.

Marek Mora è Viceministro delle Finanze della Repubblica ceca dall’aprile 2023. Prima di tale incarico, è stato vicegovernatore della Banca nazionale ceca per oltre quattro anni e ha ricoperto un ruolo di alto livello presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, dirigendo il gabinetto del Segretario generale,e successivamente il dipartimento per il bilancio, la fiscalità e la politica regionale. Sarà il primo cittadino ceco a rivestire la carica di Vicepresidente della BEI dal 2007. “Con il suo ampio background nella governance finanziaria e nell’elaborazione delle politiche a livello nazionale ed europeo, Marek Mora rafforzerà la nostra capacità di incentivare investimenti d’impatto e promuovere la resilienza economica in tutta l’UE,” ha affermato la Presidente della BEI Nadia Calviño. “Sarò lieto di contribuire alla missione della BEI di promuovere lo sviluppo sostenibile e la coesione economica,” ha dichiarato Marek Mora. “La BEI svolge un ruolo fondamentale nel definire il panorama degli investimenti in Europa ed entrarne a far parte è un privilegio.”

L’ultimo Vicepresidente della BEI proveniente dalla Repubblica ceca è stato Ivan Pilip, in carica dal 2004 al 2007. Il Gruppo BEI, che comprende anche il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), opera nella Repubblica ceca dal 1992 e ha fornito quasi 30 miliardi di euro di finanziamenti per investimenti pubblici e privati in tutto il paese, anche a sostegno dell’energia verde, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle grandi infrastrutture di trasporto quali le ferrovie.

