NAPOLI (ITALPRESS) – “La direzione generale dell’Asl Napoli 1 centro evidenzia che i posti letto delle strutture modulari Covid-19 sono stati assegnati ad una unità operativa semplice dipartimentale denominata ‘terapia intensiva modularì, che disporrà di 72 posti letto di terapia intensiva a maggiore durata di degenza, per accogliere pazienti ricoverati in strutture ospedaliere, area rianimazione, dell’area metropolitana e della città di Napoli, migliorando così il turn over dei posti letto ad alta intensità dei singoli presidi”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello, nel corso del question time in Consiglio regionale, in risposta a un’interrogazione sul tema presentata dalla consigliera regionale Maria Muscarà Misto). Marchiello ha poi risposto all’interrogazione presentata del consigliere Livio Petitto, gruppo misto, sui ritardi dei cantieri e della spesa dei fondi disponibili, relativi alla ‘strada di scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda, completamento del collegamento tra la A/16 Napoli/Bari e la A/3 Salerno/Reggio Calabria, rientrante nel più ampio itinerario da Contursi Terme lungo autostrada A/3.

“I ritardi forse li ha fatto il commissario ad acta nominato dal Mise. La Regione è subentrata nel 2019. Ci sono state delle sospensioni dovute alla pandemia, e i successivi ritarid sono dovuti alla particolare congiuntura economica, all’ aumento eccezzionale dei materiali, e dell’energia. Tuttavia i lavori del primo lotto è prevista per luglio 2027″. I lavori del secondo lotto dovevano essere ultimati nel 2020, ma a seguito degli eventi pandemici sono slitatti al 2021, e delle vicende societarie del concessionario, hanno fatto slittare la fine dei lavori a dicembre 2025”. Lo stesso assessore ha poi risposto a un’interrogazione presentata dal consigliere Francesco Iovino, Italia Viva, sulla ‘Situazione relativa al personale precario impiegato con contratto 15 octies presso l’ASL Napoli 3 Sud’.

“L’azienda sanitaria – ha detto Marchiello – ha rappresentato che nel rispetto della vigente normativa statale ha avviato le procedure di stabilizzazione con delibera del direttore generale si è proceduto all’avvio della prima fase di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e socio-sanitario in possesso dei requisiti di legge”. L’assessore alle Politiche Sociali, Lucia Fortini ha risposto invece all’interrogazione della consigliera Roberta Gaeta, Azione, Centro democratico, Demos, Europa Verde, sulla programmazione delle attività dell’Istituto regionale ‘Paolo Colosimo. “La giunta regionale – ha detto – ha incrementato i fondi per garantire i servizi per il periodo 2023-2026, che non si interromperanno. E’ auspicabile anche l’apertura al territorio dell’Istituto, ma non è semplicissimo, lavoreremo comunque in questa direzione”. l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola caputo, ha risposto all’interrogazione della consigliera Muscarà sulla “Gestione commissariale Consorzi di Bonifica, sentenza TAR Campania n. 00852/2023′.

“La giunta regionale – ha detto Caputo – ha rinnovato il commissariamento dei consorzi di bonifica delle paludi di Napoli e Volla, del Sarno e del bacino inferiore del Volturno. Alla gestione commissariale il compito di provvedere alla convocazione dell’assemblea dei consorziati per l’elezione dei rispettivi consiglieri delegati al fine del ripristino dell’ordinaria gestione amministrativa e per assicurare nelle more della ricostituzione degli organi consortili l’amministrazione ordinaria degli enti”.

