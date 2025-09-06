Marc Marquez conquista la Sprint del Gp di Catalunya

Mandatory Credit: Photo by Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15473358au) Montmelo Spain September 05, 2025 Marc Marquez (93 ESP Ducati) during race at the MotoGP Catalonia Grand Prix 2025 in Montmelo Spain on 05 September 2025 MotoGP 2025: Catalonia Grand Prix, Sabadell, Barcelona, Spain - 05 Sep 2025

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il fuoriclasse spagnolo, leader della classifica piloti, approfitta della caduta del poleman Alex Marquez (Ducati Gresini), che stava conducendo la gara con un secondo di margine sul fratello, e si prende i 12 giri del Montmelo davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e all’italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Ai piedi del podio le Ktm di Pedro Acosta, Enea Bastianini e Brad Binder. Solamente 14° Francesco Bagnaia (Ducati). Cadute per Marco Bezzecchi (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

