Manovra, Zangrillo “Ci saranno risorse per rinnovi contratti P.A.”

TORINO (ITALPRESS) - "Con Giorgetti mi sono confrontato molto spesso, per significargli la necessità di avere risorse per dare avvio alla tornata di rinnovi contrattuali della P.A. 2022-2024, anche perché siamo a fine 2023. Nella Nadef si conferma che una delle voci che costituiranno la legge di bilancio di quest'anno sarà quella destinata alle risorse per avviare i rinnovi contrattuali. Riusciremo a dare un messaggio di fiducia". Così Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, parlando a margine del Festival delle Regioni in corso a Torino, sui rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione. xb2/sat/gtr