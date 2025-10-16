Manovra, Tajani “Non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, è un concetto da Unione Sovietica”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ministro Giorgetti mi ha assicurato durante l’ultima riunione del Consiglio dei ministri che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, rispondendo alla mia precisa domanda, anche perchè non so che quale sia l’extraprofitto, è un concetto da Unione Sovietica e io non credo che si debba intervenire con misure impositive, si deve invece avere un colloquio serrato”. Così il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, a margine della Conferenza Med Dialoghi Mediterranei a Napoli, sulla manovra e la questione dell’imposizione di tasse sugli extraprofitti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).