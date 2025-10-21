Manovra, Tajani “Modifica su affitti brevi o non voteremo mai”

Mandatory Credit: Photo by Natasa Kupljenik/MI-PRESS/Shutterstock (15551668ck) Antonio Tajani, Deputy Prime Minister of ltaly at press conference at MED9 Leaders' Summit, MED9 Members of the group are: Cyprus, France, Greece, Croatia, Italy, Malta, Portugal, Spain and Slovenia, Portoroz, Slovenia, 20.10.2025 MED9 Leaders' Summit, Portoroz, Slovenia - 20 Oct 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto perchè il testo possa essere modificato, o si modifica prima di inviarlo alla ragioneria o lo si fa in Parlamento. Non potremo mai votare una proposta come questa. E’ una questione fondamentale e di principio”. Così segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli “Stati Generali della Casa”, parlando dell’aumento della tassa sugli affitti brevi con cedolare al 26%.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

