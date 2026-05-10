Corriere.it, Giuli licenzia due dirigenti del Ministero della Cultura

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, secondo quanto riporta l’edizione online del Corriere della Sera, azzera il suo staff. Sarebbero già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo “pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari”. Elena Proietti, già assessore di Fratelli d’Italia a Terni, non si sarebbe presentata all’aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese.

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