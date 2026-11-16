Manovra, Schillaci “Al lavoro per destinare i fondi ai professionisti del Servizio Sanitario Nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando con il governo e con il ministro Giorgetti per trovare dei fondi, il mio primo interesse è che i fondi in più siano destinati a chi lavora in maniera esclusiva all’interno del Servizio sanitario nazionale, a tutti i professionisti che ogni giorno si sacrificano e che rappresentano la parte migliore del nostro Servizio sanitario nazionale pubblico”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della presentazione della campagna di comunicazione della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. “Questo credo che sia il primo obiettivo, soprattutto per chiarire quanto questo Governo e io in prima persona teniamo alla sanità pubblica: rimando al mittente tutte le accuse non fondate di privatizzare il Servizio Sanitario Nazionale”, sottolinea.

“Qui nessuno vuole privatizzare nulla, anzi vogliamo che il Servizio Sanitario Nazionale italiano, che è uno dei migliori al mondo, continui a esserlo, puntando soprattutto sugli operatori che ne rappresentano la parte migliore. Ho già incontrato alcune” associazioni di medici e infermieri, “stiamo parlando anche con loro, vediamo se riusciamo a inserire questi fondi per chi in maniera esclusiva si dedica al Ssn”, conclude.

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