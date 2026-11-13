ROMA (ITALPRESS) – “La legge 130, ideata all’inizio della legislatura, ha avuto degli effetti reali: dalla presentazione alle Camere nel novembre del 2022 è partito l’esperimento pilota che si è concluso nel maggio del 2025, ponendoci all’avanguardia nel mondo. Nei prossimi anni, invece, occorrerà continuare a dotare questa legge di una attribuzione finanziaria che consenta di anticipare, il più possibile, lo screening riguardante diabete e celiachia”. Queste le parole del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, durante il convegno di questa mattina in occasione della “Giornata mondiale del diabete”. Durante il panel, avvenuto presso la Camera dei deputati, l’onorevole Mulè ha aggiunto: “L’opera è ancora incompleta, bisognerà continuare a lavorare per la prevenzione, coinvolgendo le professionalità del settore, specialmente per non lasciare sole le famiglie delle persone affette da queste patologie. L’uniformità delle cure esige che le Regioni riescano ad allinearsi, da Nord a Sud”.

Nel corso della giornata è arrivato anche un messaggio da parte del ministro della salute, Orazio Schillaci: “Ringrazio tutti i partecipanti, questa è un’occasione per il confronto, per la riflessione e per festeggiare i risultati conseguiti a tre anni dalla legge130, che rappresenta un passaggio di straordinaria importanza. Oggi l’impegno è dar seguito all’attuale piano normativo, investendo nella prevenzione e nella diagnosi precoce del diabete di Tipo 1 e della celiachia, introducendo un nuovo programma di screening pediatrico. Dobbiamo continuare su questa strada, con serietà, determinazione e responsabilità, basando ogni scelta sui dati e sulle evidenze scientifiche. L’obiettivo è trasformare le opportunità offerte dalla 130 in risultati concreti per i cittadini: dietro ogni dato c’è un bambino, che ha alle spalle una famiglia con preoccupazioni e speranze. La sfida che ci attende è continuare la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari e associazioni per raggiungere benefici effettivi su tutto il territorio nazionale” .

Nicola Zeni, presidente Fid, ha dichiarato: “I risultati sono promettenti, poiché viene drasticamente ridotta la presenza di chetoacidosi nei bambini all’esordio. La chetoacidosi, in particolare, costituisce il vero grande rischio legato al principio del diabete di tipo 1, dato che può portare a condizioni cliniche molto gravi. Si tratta, perciò, di risultati che stiamo già vedendo in questa prima fase. Quando mio figlio ha avuto l’esordio del diabete di tipo 1 nel 2004, ad esempio, eravamo ancora limitati alle punture e al test della glicemia tramite il glucometro pungidito. Oggi, invece, abbiamo i sensori, possiamo disporre di microinfusori e di sistemi algoritmici che aiutano nel monitoraggio. Lo scopo della Fondazione italiana diabete, ovviamente, è arrivare ad una cura risolutiva”.

Fabiano Marra, presidente di Diabete Italia, ha sottolineato: “Abbiamo accolto con molto entusiasmo questa legge, occorrerà eseguire un monitoraggio capillare sul territorio per cercare di uniformare le procedure. L’importanza dello screening è indiscutibile, per evitare che i minori arrivino all’esordio con una condizione grave come la chetoacidosi diabetica. Nelle regioni in cui si sono svolte le prime analisi, infatti, gli esordi in chetoacidosi si sono ridotti drasticamente. Il traguardo ideale sarebbe arrivare a zero esordi in chetoacidosi”.

Presenti anche il professor Marco Silano, dirigente di ricerca dell’ Istituto Superiore di Sanità; la professoressa Raffaella Buzzetti; Il dottor Antonio D’Avino, presidente nazionale della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) ; la dottoressa Rossella Valmarana, presidente dell’ Associazione Italiana Celiachia; il professor Salvatore De Cosmo, presidente nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi; la dottoressa Cinzia Grassi della Fondazione Edoardo Carta; il dottor Valentino Cherubini del Centro di Diabetologia Pediatrica; il dottor Lelio Morviducci, consigliere nazionale Associazione medici diabetologi.

– Foto xv5/Italpress –

(ITALPRESS).