Manovra, Salvini: “Tutti possono piangere tranne le banche italiane”

MILANO (ITALPRESS) – “Le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6-7 perchè è una roba che non si può sentire. Tutti possono piangere tranne le banche italiane”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, intervenendo al XVI Forum Nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio in corso a Milano. “Il fatto che le banche che stanno facendo utili da decine di miliardi possano dare un piccolo contributo di questi utili, che si stimano in 50 miliardi, a fine anno per aiutare il consumo interno, il reddito di famiglie e imprese mi sembra utile”, ha aggiunto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).