Manovra, Salvini “La norma sugli affitti brevi non ci sarà”

ROMA (ITALPRESS) – “La norma sugli affitti brevi non ci sarà. O alla base o in Parlamento verrà cancellata”. Queste le parole di Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ad Agorà Rai Tre, condotto da Roberto Inciocchi sulla norma degli affitti brevi che aumenta la cedolare secca dal 21 al 26%, anche per coloro che affittano un solo appartamento.

