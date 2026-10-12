Manovra, Salvini “Contributo banche spontaneo, nessun intervento a gamba tesa”

MILANO (ITALPRESS) - “Quando uno mi chiede come coprire l'età pensionabile del 64 anni, aumento della Flat tax e strade sicure l'assunzione di poliziotti e i carabinieri, io rispondo: con il contributo che le banche sicuramente e spontaneamente daranno, senza nessun intervento a gamba tesa”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini al termine del Consiglio federale del partito, rilanciando l’idea di un contributo volontario da parte delle banche per finanziare alcune misure della manovra. sat/gtr