Lega, Salvini “Dal Congresso segreteria politica e aggiornamento del simbolo”

MILANO (ITALPRESS) - "Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto e ci saranno delegati eletti dai militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri, sicuramente aggiorneremo anche il simbolo perché il mondo cambia e la Lega corre". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, al termine del Consiglio Federale del partito a Milano, parlando ai giornalisti del congresso in programma il 24-25 ottobre nel capoluogo lombardo. sat/gtr