Manovra, Pichetto “Trattativa aperta col Mef, andremo a rimodulare”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Ho un ministero un pò particolare perché ho tanti investimenti di lungo periodo legati alle regioni, quindi un meccanismo che è possibile anche modellarlo: certamente ho subito un taglio rispetto al sistema d'investimenti notevole, di mezzo miliardo quasi, che naturalmente va rimodulato ma sono cose da fare perché il cerchio va chiuso in qualche modo. Sul fronte energetico non ho grandi interventi diretti, quindi in conseguenza si soffre ma si soffre di meno". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di "Cambio di paradigma", il forum dell'economia del nuovo mondo organizzato a Napoli dal quotidiano Il Mattino, commentando la manovra di bilancio che porterà una sforbiciata delle risorse destinate all'ambiente. Il ministro però non si dice preoccupato: "È chiaro - spiega - che ogni taglio genera qualche sofferenza, quindi c'è una trattativa aperta". xm9/pc/mca1