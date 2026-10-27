Manovra in arrivo in Cdm, Giorgetti “Ci sarà una misura fiscale per gli Under 30”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sarà una misura fiscale per i giovani sotto i 30 anni”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla prima edizione del Forum Economico Moneta. Secondo il ministro si devono creare “le condizioni affinché i giovani abbiano non solo la voglia di lavorare ma anche il coraggio di intraprendere. Noi abbiamo bisogno di giovani imprenditori, dobbiamo creare un pò il mito dell’imprenditore”.

“È chiaro che abbiamo un problema sul ceto medio, non soltanto in Italia ma dappertutto. È un problema a cui noi cercheremo sicuramente di dare una risposta in termini, soprattutto, fiscali”, ha aggiunto.

“No, con le banche no. Lo abbiamo trovato tra di noi, poi con le banche”. Così il ministro dell’Economia alla domanda se fosse stata raggiunta l’intesa con le banche sul contributo previsto in manovra.

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