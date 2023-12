Manovra, Giorgetti “Sui conti serve disciplina”

ROMA (ITALPRESS) - "Il problema non è l'austerità, ma la disciplina. La capacità di difendere le scelte anche se sono impopolari. La discussione è viziata dall'allucinazione psichedelica che c'è stata in questi anni per la quale si potevano fare gli scostamenti e si poteva fare debito". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in audizione in Commissione Bilancio della Camera. "L'Italia ha il debito al 140 per cento del Pil, e questo ci dà uno svantaggio in sede negoziale. Dobbiamo liberarci da questa sorta di Lsd che c'è stato in questi quattro anni", ha aggiunto. sat/gtr (Fonte video: Camera dei deputati)