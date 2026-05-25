Home Video News esteri Oltre 1,5 milioni di pellegrini alla Mecca, ingenti le misure di sicurezza
Oltre 1,5 milioni di pellegrini alla Mecca, ingenti le misure di sicurezza
LA MECCA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - Sono oltre 1,5 milioni le persone per il grande pellegrinaggio islamico alla Mecca, che ogni anno richiama musulmani da ogni angolo del mondo per uno degli eventi religiosi e logistici di maggiore portata sul pianeta. I riti si svolgono ogni anno nella città santa della Mecca e nelle aree circostanti di Mina, Muzdalifa e Arafat. Il direttore della Pubblica sicurezza, generale Mohammed al-Bassami, ha dichiarato che il Regno "non permetterà alcuna pratica che distolga l'Hajj dai suoi obiettivi religiosi". Negli ultimi anni l'Arabia Saudita ha investito miliardi di dollari nell'ampliamento delle infrastrutture e nella gestione digitale dei flussi, ricorrendo all'intelligenza artificiale e a sistemi di monitoraggio avanzati per prevenire le emergenze. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa SPA, il ministero dell'Hajj e dell'Umra ha completato i preparativi operativi per la gestione dei flussi nelle aree sacre. ia/ads/azn (Fonte video: SPA)