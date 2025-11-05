Manovra, Curti (Cna Cinema) “Serve certezza per non subire cambiamenti in corsa”

ROMA (ITALPRESS) - "Il confronto è rimasto sempre aperto. Dobbiamo solamente intenderci sulle priorità nell'ambito di una ristrettezza economico finanziaria generale che c'è. La nostra preoccupazione è di mantenere inalterato il sistema industriale così com'è, con la generazione di decine di migliaia di posti di lavoro e centinaia e centinaia di aziende che lavorano nel cinema e nell'audiovisivo con grande serietà e creando occasioni per il sistema Italia". Lo ha detto Gianluca Curti di CNA Cinema e Audiovisivo, a margine della conferenza stampa tenuta oggi insieme ai presidenti di ANICA e APA, in merito alla legge di Bilancio. "Capiamo il momento complesso, ma chiediamo di concordare la possibilità di dare certezza, tempi e regole e non subire dei cambiamenti in corsa del regolamento che per noi sarebbero molto pericolosi" ha aggiunto. xl5/trl/mca3