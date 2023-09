ROMA (ITALPRESS) – “Credo che l’unica strada per mettere più soldi in tasca agli italiani sia il taglio delle tasse e credo che qualche riflessione vada fatta. Il governo ha fatto un taglio in corso d’anno, auspichiamo che lo renda strutturale in questa legge di bilancio”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in conferenza stampa al termine dell’Assemblea 2023.

Riguardo alla politica della Bce sui tassi di interesse, Bonomi ha spiegato: “Abbiamo la necessità di investire sulle nuove tecnologie, ma nel momento in cui devo investire mi trovo con la difficoltà di una politica che, secondo me, non è la sola strada per combattere l’inflazione, tutti i libri di storia lo dicono, ci sono anche altri strumenti. Questo sta incidendo sugli investimenti degli imprenditori e sta colpendo le famiglie e sull’economia avrà un effetto. Auspico non si vada in recessione ma questo vuol dire limitare la capacità di crescita e di investimenti, oggi stiamo facendo il danno che poi vedremo tra anni”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).