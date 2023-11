ROMA (ITALPRESS) – La manovra è “ragionevole nella misura in cui concentra le poche risorse disponibili sulla riduzione del cuneo contributivo per il 2024”, ma la riteniamo “incompleta vista la sostanziale assenza di misure a sostegno degli investimenti privati e soprattutto di una strategia finalizzata alla crescita e alla competitività”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso di un’audizione sulla manovra in commissione Bilancio al Senato.

“Preoccupa molto il calo degli investimenti. Ricordo che nel 2021 e nel 2022 avevamo avuto rispettivamente un +20,7% e +9,7%, molto superiori a quelli registrati negli altri Paesi europei, e quest’anno stanno rallentando: -1,7 nel secondo trimestre e praticamente zero rispetto al secondo trimestre del 2022. Inoltre rileviamo ulteriori segnali di peggioramento almeno fino alla metà del prossimo anno in tema di investimenti”, ha aggiunto.

Per Bonomi “l’errore della mancanza di misure su investimenti non è un torto alle imprese, ma indebolisce strutturalmente la scelta della legge di bilancio, la sua lettura e la sua valutazione da parte dei mercati”. Inolre “per rendere attrattivo il sistema Paese e sostenere la competitività delle imprese non possiamo aspettare troppo tempo o la decisione europea, perchè oggi è in gioco la competitività del Paese: se ne parla troppo poco. Il prezzo dell’energia continua a essere più elevato in Europa, le retribuzioni stanno salendo per recuperare l’inflazione, ma se non sono seguite da interventi sulla produttività c’è il rischio di una forte perdita di competitività per le imprese italiane”, ha concluso.

