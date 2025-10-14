Manovra, l’Abi approva il contributo straordinario al Bilancio dello Stato

ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo dell’ABI ha approvato all’unanimità la relazione del direttore Marco Elio Rottigni incaricato degli approfondimenti relativi all’accordo dello scorso anno sull’ulteriore contributo delle banche al Bilancio dello Stato per il rilancio dell’economia. Il Comitato Esecutivo dell’ABI ha approvato all’unanimità “di proseguire in via straordinaria nei contributi poliennali al Bilancio dello Stato, nella stessa logica concordata lo scorso anno, per il rilancio dell’economia e per la solidarietà sociale”, si legge in una nota.

