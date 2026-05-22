Autostrade dello Stato, Cozzoli “Sicurezza stradale e sul lavoro sono ormai parte della stessa sfida”

ROMA (ITALPRESS) – “La sicurezza sul lavoro oggi inizia prima di timbrare il cartellino o di entrare in ufficio: inizia nel viaggio. In Italia quasi il 90% della mobilità avviene su strada e il 75% dei lavoratori usa l’auto per andare al lavoro. Questo ci dice che sicurezza stradale e sicurezza sul lavoro sono ormai parte della stessa sfida”. Così Vito Cozzoli, Ad di Autostrade dello Stato, intervenendo a un panel sulla sicurezza sul lavoro durante il Festival del Lavoro. “Autostrade dello Stato vuole contribuire a costruire un sistema autostradale sempre più sicuro, innovativo ed efficiente. La sfida è ridurre rischi, congestioni e tempi di intervento, migliorando concretamente la qualità e l’affidabilità della mobilità per milioni di persone”, ha aggiunto.

“Per farlo stiamo investendo in tecnologie avanzate: droni per il monitoraggio delle infrastrutture, sensoristica intelligente, cantieristica intelligente per aumentare la protezione dei lavoratori e digital twin per prevenire criticità strutturali, oltre a sistemi evoluti di gestione del traffico basati su dati e intelligenza artificiale. Anche il multi-lane free flow rappresenta un passo decisivo verso un’autostrada più digitale, fluida e connessa. Quando parliamo di sicurezza, parliamo anche della tutela di chi lavora ogni giorno sulla rete autostradale. Sicurezza per tutti: per chi viaggia e per chi lavora”, ha concluso Cozzoli.

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