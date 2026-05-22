Todde “Sardegna dal 2019 al 2014 la Regione col Pil più alto d’Italia”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Sardegna, insieme alla Sicilia, dal 2019 al 2024 è stata la Regione col Pil più alto d’Italia. Questo dimostra che se ci vengono date le condizioni per creare lavoro e sviluppo noi lo facciamo anche meglio degli altri. Bisogna partire dalle scuole, investire sulle competenze e attirare giovani. Ecco perché stiamo lavorando su un piano giovani da oltre 1,5 miliardi di euro, che lavora sul talento e sulla certificazione dei comuni dei nomadi digitali. In tutto questo bisogna ripensare alle politiche industriali dell’Isola, non soltanto su cose che stanno esplodendo come nautica, agroalimentare e turismo, ma penso anche alla comunità scientifica e all’Einstein Telescope”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine del convegno “Sardegna, isola delle competenze” promosso dalla Cisl. “Pensiamo a tutto quello che dovrà essere fatto per la costruzione dell’infrastruttura – ha aggiunto – 10 anni, 2mila persone, con le competenze più diverse. Non ultima la riforma sulla formazione, che spesso è fine a se stessa e non considera il mondo che sta cambiando. Dobbiamo quindi cambiare ciò che si insegna ai lavoratori”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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