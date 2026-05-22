ROMA (ITALPRESS) – L’IMU continua a essere una delle imposte più importanti per chi possiede immobili in Italia, in particolare seconde case, fabbricati diversi dall’abitazione principale e immobili a uso produttivo o commerciale.

Nel 2026, secondo quanto riporta idealista, l’imposta non cambia nella sua struttura generale, ma vengono introdotte alcune modifiche che puntano a rendere il sistema più semplice e uniforme. L’obiettivo principale della riforma è ridurre le differenze tra i vari Comuni e rendere più trasparente il calcolo dell’imposta, grazie a regole più rigide e standardizzate nella definizione delle aliquote locali.

Per quanto riguarda il pagamento, anche nel 2026 l’IMU resta dovuta soprattutto su seconde case, immobili di lusso, aree edificabili e terreni agricoli non esenti, oltre che su fabbricati produttivi e abitazioni principali di pregio (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Restano escluse o agevolate diverse situazioni, come l’abitazione principale non di lusso e alcune tipologie di immobili assimilati. Le scadenze rimangono quelle tradizionali: il 16 giugno per l’acconto o il pagamento in un’unica soluzione e il 16 dicembre per il saldo.

Una delle principali novità del 2026 riguarda le aliquote comunali. Con il nuovo sistema introdotto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene semplificato il cosiddetto “prospetto IMU”, riducendo drasticamente la varietà di casistiche applicabili rispetto al passato. Questo dovrebbe rendere il sistema più chiaro e meno soggetto a interpretazioni differenti tra i vari territori, aumentando al tempo stesso la trasparenza e la prevedibilità del tributo.

Accanto a questa riforma, si amplia anche la possibilità per i Comuni di prevedere aliquote ridotte per alcune categorie di immobili. Tra questi rientrano, ad esempio, immobili concessi in comodato, fabbricati inagibili o non utilizzabili, abitazioni non locate e immobili turistici o utilizzati come case vacanza. In alcuni casi è previsto anche l’invio di un avviso precompilato da parte del Comune, con possibilità di pagamento tramite sistemi digitali come pagoPA.

Un altro aspetto rilevante riguarda la seconda casa. I Comuni potranno applicare riduzioni fino al 50% dell’imposta in presenza di specifiche condizioni, come nel caso di immobili non affittati, non concessi in comodato e utilizzati solo in determinati periodi dell’anno. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni al mare o comunque utilizzate in modo saltuario dal proprietario e non destinate a fini reddituali.

Per quanto riguarda le aliquote, non esiste una percentuale unica valida a livello nazionale, poichè ogni Comune ha margini di manovra entro limiti fissati dalla normativa statale. In generale, per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota base resta pari all’8,6 per mille, con un massimo ordinario che può arrivare al 10,6 per mille e, in alcuni casi eccezionali, fino all’11,4 per mille. All’interno di questi limiti, i Comuni possono comunque applicare riduzioni o differenziazioni in base alle caratteristiche degli immobili.

Infine, rimangono numerose le esenzioni e agevolazioni. L’abitazione principale non di lusso continua a essere esente, così come diversi immobili assimilati, tra cui alloggi sociali e abitazioni assegnate in particolari situazioni familiari o lavorative. Sono inoltre esenti i terreni agricoli di determinate categorie, gli immobili destinati a finalità istituzionali o religiose e quelli appartenenti a enti pubblici. Previste anche riduzioni specifiche, come nel caso dei contratti a canone concordato, degli immobili inagibili o delle abitazioni utilizzate come case vacanza. In alcuni casi, infine, sono previste agevolazioni anche per i pensionati iscritti all’AIRE, con sconti che possono arrivare fino all’esenzione totale.

Nel complesso, l’IMU 2026 si muove quindi nella direzione di una maggiore semplificazione e uniformità, pur mantenendo un sistema articolato di aliquote, riduzioni ed esenzioni che continua a variare in base alla tipologia di immobile e alle decisioni dei singoli Comuni.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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