“Forza Italia continua a monitorare, così come avvenuto negli ultimi anni, l’iter del prolungamento della Metropolitana M5 da Milano a Monza. Con la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini abbiamo depositato un’interrogazione lo scorso 24 settembre, finalmente dal ministero dei Trasporti si sono ricordati di rispondere”. Lo dice il deputato monzese di Forza Italia Andrea Mandelli. “Il ministro delle Infrastrutture De Micheli ha dato conto dell’accordo aggiunto tra gli enti interessati e la Regione per la definizione delle quote di cofinanziamento che ha poi portato al decreto direttoriale del 5 dicembre 2018, registrato alla Corte dei Conti lo scorso 25 gennaio – aggiunge Mandelli -. Continueremo a utilizzare gli strumenti ispettivi parlamentari per vigilare sull’avanzamento di un’opera importantissima per un territorio che ha un forte bisogno di mobilità e di trasporto pubblico”, conclude.

