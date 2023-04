REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Al sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Luigi D’Eramo (incontrato oggi nella sala Oro della Cittadella a Catanzaro), il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha chiesto “una sua specifica iniziativa, per assicurare i fondi necessari per la forestazione calabrese, su cui il presidente Occhiuto e l’Assessorato competente stanno alacremente operando, in controtendenza col passato, per valorizzare le sue grandi potenzialità”.

“Nella seduta di giovedì – ha aggiunto – il Consiglio regionale ha approvato il Piano per le attività di sviluppo della forestazione e per la gestione delle foreste (anno 2023) proposto dalla Giunta regionale. La Regione mette a disposizione ingenti risorse, che però, a fronte delle oggettive esigenze del settore, trattandosi di salvaguardare un patrimonio di 600mila ettari di bosco, non sono sufficienti”.

Nel corso dell’incontro, Mancuso ha riferito a D’Eramo che “La Regione sta intervenendo per razionalizzare e innovare comparti strategici per lo sviluppo sostenibile che, come l’agroalimentare, nonostante le difficoltà logistiche dei nostri imprenditori, fronteggiano le sfide globali spesso con encomiabili successi”.

– foto: Consiglio Regioonale Calabria

(ITALPRESS).