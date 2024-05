Bosch offre a professionisti e artigiani una serie di soluzioni per l’aspirazione delle polveri che si producono durante il lavoro. L’aspiratore GAS 18V-12 MC Professional è il primo per polveri di classe M nel Sistema Professional 18V che lo rende idoneo, per esempio, ad aspirare polvere di quarzo (silice), risultante dalla lavorazione del cemento. L’ampia gamma Bosch comprende aspiratori speciali per la perforazione e la scalpellatura, protezioni per la polvere per smerigliatrici angolari, oltre a vari aspiratori a umido/a secco che possono essere applicati direttamente agli elettroutensili senza adattatore, grazie al sistema Click & Clean. L’aspiratore a umido/a secco GAS 18V-12 MC Professional è in grado di filtrare efficacemente il 99,9% delle polveri di classe M, con un grado di protezione IPX4 dall’ingresso di polvere e dagli spruzzi. Con il potente motore biturbo, l’aspiratore GAS 18V-12 MC Professional offre una potenza di aspirazione fino a 30 litri al secondo con una sola batteria. La carica elettrica sui componenti viene dissipata e non attira polvere sull’utensile, tutte le particelle di polvere vengono aspirate nel contenitore o nel sacco raccoglipolvere, proteggendo l’utente dalla scarica elettrostatica. Bosch arricchisce la sua offerta con la soluzione wireless AutoStart compatibile con tutti gli aspiratori a filo della gamma, per ridurre la polvere quando si usano utensili a batteria. Il kit Auto-Start, composto dal trasmettitore GCT 30-42 Professional e dal ricevitore GCA 30-42 Professional, è un sistema cross-brand.

