ROMA (ITALPRESS) – Manila Esposito è la nuova campionessa europea di ginnastica artistica nell’All-Around. La diciassettenne di Torre Annunziata ha conquistato il primo gradino del podio nel 35esimo Campionato continentale, in scena a Rimini, con il punteggio complessivo di 55.432 (VT 13.566 – PA 14.066 – TR 14.200 – CL 13.600). La ginnasta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, allenata alla Brixia da Enrico Casella e scoperta da Camilla Ugolini alla Ginnastica Civitavecchia, è arrivata davanti, di poco più di mezzo punto, ad Alice D’Amato, che vince la medaglia d’argento dedicandola alla sorella Asia la quale, durante la sua terza diagonale sul corpo libero, all’arrivo del doppio raccolto, ha accusato una forte botta al ginocchio sinistro, già operato ai legamenti. Asia è stata prontamente soccorsa dal medico federale, la dottoressa Maria Conforti e dal suo allenatore Enrico Casella, che l’hanno portata in braccio tra gli applausi generali del palazzetto della Fiera di Rimini. L’azzurra è stata trasportata in ospedale per i dovuti accertamenti.

La genovese Alice, con il complessivo di 54.831 punti (VO 13.966 – PA 14.633 – TR 13.766 – CL 12.466), sbaraglia la concorrenza continentale e migliora anche la sua performance di Antalya 2023, quando arrivò terza dietro all’inglese Jessica Gadirova e all’ungherese Zsofia Kovacs, non presenti in questa rassegna. E se non ci fosse la regola dei due passaporti per Nazione il podio sarebbe tutto azzurro. Sì, perchè Angela Andreoli ha ottenuto il terzo punteggio di giornata (53.766) ma per regolamento deve lasciare il posto all’inglese Alice Kinsella che, quindi, ottiene il bronzo europeo con il totale di 53.599 (VO 14.000 – PA 14.000 – TR 12.800 – CL 13.466). Ai piedi del podio romagnolo la romena Sabrina Maneca-Voinea, a quota 52.700. Tante anche le finali di specialità conquistate dalle azzurre. Sabato 4 maggio, in diretta su Rai Sport dalle 16.15 alle 17.55, rivedremo Manila Esposito a trave e corpo libero, entrata rispettivamente con il primo e secondo punteggio; Alice D’Amato accede a trave e parallele asimmetriche con il quarto e il primo personale; le farà compagnia sugli staggi anche Elisa Iorio, terza in questo attrezzo, mentre Angela Andreoli risalirà sul quadrato verde e viola della Fiera romagnola grazie al quinto score giornaliero.

Con la classifica di qualificazione si sono anche decise le otto squadre che gareggeranno per il titolo Europeo domenica 5 maggio, in diretta su Rai Sport dalle 14.50 alle 17.20. L’Italia si aggiudica il primo pass con 165.296 punti, seguita da Gran Bretagna (161.430), Francia (159.130), Romania (158.798), Spagna (154.462), Olanda (153.995), Germania (153.995) e Svezia (152.430). Per la cronaca la belga Maellyse Brassart, 11esima nell’all around indviduale europeo, strappa il pass per i Giochi di Parigi2024, dato che le altre nazioni hanno già ottenuto la qualifica olimpica.

– foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

