Maltrattamenti sui bambini in un asilo nido a Verona, 5 maestre interdette

VERONA (ITALPRESS) - I carabinieri di Verona hanno eseguito un'interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione, per la durata di un anno, nei confronti di cinque educatrici di un asilo nido privato, del centro cittadino, che è stato sequestrato. Il provvedimento del gip arriva al termine di un'indagine avviata nel dicembre 2025 dai militari per una serie di maltrattamenti ai danni di numerosi bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. col3/gtr (Fonte video: carabinieri)