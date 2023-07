LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un maltese è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di 7 kg di sospetta eroina e 100 grammi di cannabis nascosti all’interno del suo furgone mentre stava arrivando a Malta dalla Sicilia. Il 37enne di Fgura è stato fermato mentre sbarcava dal catamarano venerdì sera. La polizia ha perquisito il furgone Ford Transit che stava guidando e ha trovato la droga nascosta in un asse di una delle ruote posteriori del furgone. I funzionari doganali hanno assistito la polizia durante l’operazione. Secondo le autorità locali, il carico di droga è stato valutato per un valore stradale di oltre 400.000 euro. L’uomo è stato arrestato immediatamente e portato in un carcere della Questura di Floriana per ulteriori accertamenti. Dovrebbe essere chiamato in giudizio tra sabato e domenica.

Foto: fonte polizia di Malta

(ITALPRESS).