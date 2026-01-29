Maltempo, Sicilia approva bando ristori. Schifani “Continua il nostro impegno”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo nella sala del Governo, abbiamo finito di lavorare da poco, cerchiamo di mantenere l'impegno, abbiamo deliberato di erogare 5.000 euro entro fine marzo a tutti coloro i quali hanno subito un danno alla loro attività commerciale a causa della mareggiata. Questo è il nostro impegno che continua, andremo avanti così, con questo passo". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. pc/mca2 (Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)