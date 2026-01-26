Maltempo, Schifani “100 milioni disponibili, si va avanti velocissimamente”

ROMA (ITALPRESS) - "E' appena terminato il Consiglio dei Ministri che ha stanziato 100 milioni in tutto per le tre regioni come prime spese urgenti. Si parte, questi 33 milioni si aggiungono ai nostri 72 milioni, abbiamo 100 milioni di disponibilità. Oggi ho già riunito la cabina di regia, si va avanti velocissimamente, non possiamo deludere le richieste che ci arrivano da tutta la Sicilia. Velocità, velocità, velocità, questo è il mio impegno". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video sui propri social al termine del Consiglio dei ministri sull'emergenza maltempo. vbo/gsl/mca1 (Fonte video: Pagina Facebook Regione Siciliana)