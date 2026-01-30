Maltempo, Salvini nel Messinese “Serve tagliare i tempi della burocrazia”

MESSINA (ITALPRESS) - "I fondi arriveranno senza togliere un euro a scuole, strade, ponti, ferrovie siciliane e calabresi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, parlando oggi a margine di un sopralluogo a Furci Siculo, uno dei comuni del Messinese colpiti dal ciclone Harry. In corso, ha aggiunto, il confronto con i presidenti di Regione per raccogliere le richieste dei comuni, anche per il rafforzamento degli organici tecnici: "Dare decine di milioni a un Comune con un solo geometra non basta. Servono rinforzi, ma parliamo di settimane, non di mesi". Sul fronte infrastrutturale, Salvini ha riferito che Rfi sta lavorando "giorno e notte" per riaprire entro i primi di marzo le tratte ferroviarie interrotte dalle frane, con investimenti già avviati per circa 100 milioni di euro. "Quello che mi porto a Roma - ha concluso - è la necessità di tagliare drasticamente i tempi della burocrazia".