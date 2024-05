MILANO (ITALPRESS) – In miglioramento la situazione maltempo in Lombardia. Oltre mille gli interventi realizzati dai Vigili del Fuoco in 2 giorni in tutta la regione. Nel corso della notte perturbazione nel mantovano, dove sono stati messi in campo 80 interventi per alberi caduti, tetti divelti e allagamenti. A Lodi Vigili del Fuoco in azione per smottamento a ridosso della SS9.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco