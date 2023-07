MILANO (ITALPRESS) – Tetti divelti, allagamenti e alberi caduti o pericolanti. Sono i danni causati da forte vento e pioggia che hanno colpito all’alba gran parte della Lombardia. 300 gli interventi svolti dagli oltre 200 vigili del fuoco in servizio oggi. Maggiori criticità nel Nord della regione, tra le province di Como (100 interventi), Lecco (50), Varese e Sondrio (40). Nel comasco, tra Anzano e Alserio, una tromba d’aria ha abbattuto decine di alberi finiti su strada, dove le squadre hanno aiutato alcuni automobilisti in difficoltà, e in giardini pubblici e privati. A Gironico tre escursionisti, rimasti sotto una pianta caduta per il vento, sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Vigili del Fuoco Lombardia