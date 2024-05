MILANO (ITALPRESS) – I livelli dei fiumi Lambro e Seveso sono alti ma non preoccupanti. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco dopo le forti piogge che si sono abbattute su Milano la scorsa notte. La situazione meteorologica, affermano, è in miglioramento, in attesa di un aggiornamento sulle condizioni meteo da parte di ARPA. Alle 6:45 di questa mattina, i Vigili del Fuoco avevano eseguito in totale 57 interventi, di cui 15 legati al maltempo relativi soprattutto a danni d’acqua e rimozione di alberi caduti lungo la carreggiata, tutti risolti in breve tempo. “Alle 6:30 non risultano particolari criticità. Seveso costante con livelli intorno al metro a Niguarda grazie al lavoro del canale scolmatore di Palazzolo costantemente attivo grazie alla gestione AIPO. Vasca per ora non utilizzata. Lambro costante a 2.15 circa a Milano via Feltre (Parco Lambro), quindi elevato ma non a livello esondazione”, ha scritto sui social l’assessore comunale alla sicurezza Marco Granelli. Situazione del Lambro sotto controllo anche a Monza dove però in via precauzionale è stato chiuso il Parco. Ieri sera il nubifragio era stato particolarmente violento in provincia di Pavia dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere una signora di 74 anni rimasta bloccata nella sua auto. Particolarmente colpito ieri il paese di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza dove, secondo quanto riportato dalle pagine social del comune, in un’ora sono caduti 90 millimetri di pioggia.

(ITALPRESS).

Foto: Italpress