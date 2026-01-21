Maltempo, La Russa “Vicinanza del Senato alle popolazioni colpite”

ROMA (ITALPRESS) - "Vorrei segnalare il grave disagio che stanno vivendo in questo momento le popolazioni della costa ionica della Sicilia, ma anche di Sardegna e Calabria che sono colpite in maniera forte dalle conseguenze di mareggiate e condizioni atmosferiche avverse non usuali che stanno provocando danni di grande ed enorme rilievo. Credo che la nostra vicinanza sia sentita e doverosa". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, prendendo la parola in Aula. ads/mca2 Fonte video: Senato