Italia nella morsa del maltempo, oltre 370 interventi dei Vigili del Fuoco tra Liguria, Sardegna, Toscana e Lazio

ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 370 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Liguria, Sardegna, Toscana e Lazio a causa del maltempo, per alberi caduti, allagamenti e soccorsi ad automobilisti in difficoltà. Ieri sera, a Siniscola, nel Nuorese, una famiglia di cinque persone rimasta bloccata in casa a causa dell’acqua è stata evacuata.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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