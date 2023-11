FIRENZE (ITALPRESS) – Al ministro Musumeci “faremo presente quella che può essere una stima dei danni. Se io sommo quello che mi dicono i sindaci di quella trentina di Comuni più coinvolti noi andiamo sicuramente vicini ai due miliardi, e contemporaneamente abbiamo bisogno e la necessità di risorse per l’immediato, per i primi soccorsi, per le ordinanze con cui rimettiamo in sesto gli argini, per quello che sono tutte le situazioni che anche nell’immediato domani ci chiedono cittadini che sono stati totalmente danneggiati, hanno perso tutto, le imprese che sono state fortemente danneggiate da quella che è stata l’alluvione”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una riunione che sta svolgendo a Campi Bisenzio (Firenze) col ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ed il sindaco della Città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, per parlare del post alluvione in Toscana. Col ministro Musumeci “ci metteremo d’accordo su quali tappe saranno seguite per poter avere questo giusto sostegno a supporto della popolazione colpita dall’alluvione” ha aggiunto Giani che poi ha spiegato: “Chiederemo anche il decreto legge, come già è avvenuto in Emilia Romagna, in modo da dare anche più circostanziati poteri al commissario, quello che è l’esperienza che ho avuto in questi nove giorni, quello che mi veniva chiesto quando andavo in queste aziende”.(ITALPRESS).

