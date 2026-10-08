Maltempo in Toscana, Giani: “Situazione gestibile, ma sono attese delle bombe d’acqua”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Rispetto a quanto potevano essere le previsioni, la situazione si sta rivelando gestibile, però indubbiamente le precipitazioni sono forti e ci attendiamo delle precipitazioni intense, anche se più difficile localizzarle all’interno del territorio della Toscana fino stasera alle 17 di oggi. Le classiche bombe d’acqua imprevedibili che possono avvenire da un lato dall’altro. Comunque ci sono state precipitazioni poche ore fa consistenti sia nell’area della provincia di Massa Carrara, ma dall’altro ora sull’area del confine fra le province di Siena e di Grosseto”. Lo ha detto il governatore Eugenio Giani facendo il punto ai microfoni della Tgr-Rai Toscana sulla situazione di maltempo che sta colpendo la Toscana da alcune ore.

“Il clima è sempre più tropicale e conseguentemente se io mi sento, ad esempio, tranquillo rispetto ai grandi fiumi con le opere che poi abbiamo fatto, tutto il reticolato idrico minore, torrenti, rii, corsi d’acqua che apparentemente sono vuoti, ma che con la bomba d’acqua si riempiono e creano da anni, dobbiamo prevenirli proprio attraverso comportamenti di questo genere” ovvero chiusura di parchi, giardini ed alcuni istituti scolastici.

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