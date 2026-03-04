Maltempo, De Pascale “Quanto fatto in E.Romagna in prevenzione diventi modello”

BRUXELLES (ITALPRESS) - “Uno degli ultimi atti in Italia è stato un accordo con il governo, per un miliardo di euro in prevenzione degli eventi estremi. In generale si tende a ricostruire meglio, questa è invece una delle prime volte in cui una parte significativa sta andando in prevenzione. Vorremmo che questo approccio passato in Italia ora arrivi anche in Europa”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, in un punto stampa a margine dell’evento “Eu Regions for water resilience”, che si è tenuto nella sede della Regione a Bruxelles. Ha spiegato: “Abbiamo lanciato una grande alleanza europea che coinvolge le principali regioni vittime di eventi climatici estremi. Nel nostro Paese, a breve avremo l'adesione di Toscana e Veneto. Abbiamo anche una collaborazione aperta con la Provincia Autonoma di Bolzano”. Il presidente De Pascale ha sottolineato l’importanza della programmazione dell’Unione, perché gli eventi catastrofici legati al cambiamento climatico sono ormai una priorità in tutta Europa. “Le aree mediterranee in particolare sono quelle che hanno pagato il prezzo più grande - ha sottolineato il presidente -. Condivideremo strategie per fare le opere di prevenzione necessarie”. xf4/tvi/gtr